شكرا لقرائتكم خبر «مهوى الأفئدة».. مبادرة رقمية تثري تجربة ضيوف الرحمن ثقافيا ومعرفيا بعدة لغات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسهم الواجهة الثقافية بجامعة أم القرى في إثراء تجربة ضيوف الرحمن من خلال تقديم محتوى معرفي وثقافي متنوع عبر مبادرة «مهوى الأفئدة»، التي توظف التقنيات الرقمية الحديثة لتعريف الحجاج والمعتمرين بالمواقع الإسلامية والتاريخية والحضارية في المملكة بعدة لغات عالمية.

وتوفر المبادرة تجربة رقمية متقدمة تمكن الزوار من الوصول إلى معلومات موثوقة ومحتوى تفاعلي يبرز المكانة الدينية والتاريخية للمشاعر المقدسة والمعالم الإسلامية، بما يعزز الوعي الثقافي والمعرفي لدى ضيوف الرحمن ويثري رحلتهم الإيمانية. وتأتي المبادرة ضمن جهود جامعة أم القرى الرامية إلى تسخير التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، من خلال تقديم محتوى معرفي يسهل الوصول إليه عبر الوسائط الرقمية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وتسهم «مهوى الأفئدة» في تعزيز التواصل الحضاري والثقافي مع الزوار من مختلف الجنسيات والثقافات، عبر تقديم معلومات تاريخية وثقافية بعدة لغات، بما يعكس عناية المملكة بإثراء تجربة ضيوف الرحمن وإبراز إرثها الإسلامي العريق ومعالمها التاريخية والحضارية. وتجسد المبادرة دور المؤسسات الأكاديمية في دعم منظومة خدمة الحجاج والمعتمرين، من خلال مبادرات نوعية تجمع بين المعرفة والتقنية، وتسهم في تقديم تجربة ثقافية متكاملة لضيوف الرحمن خلال وجودهم في مكة المكرمة.