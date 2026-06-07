شكرا لقرائتكم خبر شجيرة الصاب تثري المشهد الطبيعي وتعزز جاذبية السياحة البيئية في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل النباتات المحلية في منطقة جازان أحد أبرز عناصر التميز البيئي والطبيعي، بما تضمه المنطقة من تنوع نباتي يعكس ثراء بيئاتها وتعدد تضاريسها الممتدة بين السهول والأودية والسفوح الجبلية، وأسهم في تكوين غطاء نباتي متنوع يضفي على المواقع الطبيعية أبعادا جمالية مميزة، ويعزز من جاذبية المنطقة بوصفها وجهة للسياحة البيئية والطبيعية ومحبي الرحلات البرية واستكشاف المقومات الطبيعية الفريدة.

وتبرز شجيرة الصاب (المرارة) بوصفها إحدى الشجيرات المحلية التي تضفي حضورا مميزا على المشهد الطبيعي في المنطقة، لما تتمتع به من خصائص نباتية مكنتها من التأقلم مع البيئات المختلفة، كما تشكل جزءا من الغطاء النباتي المحلي الذي يعكس ثراء التنوع البيئي في جازان.

وتعد شجيرة الصاب (المرارة)، المعروفة علميا باسم Euphorbia fractiflexa، من النباتات العصارية الشوكية المنتشرة في عدد من المواقع الطبيعية بالمنطقة، وتنمو على شكل شجيرة دائرية كثيفة يتراوح ارتفاعها بين (1 - 2) م، وتنمو من جذمور واحد مطمور في التربة أو بارز عنها قليلا، قبل أن تتفرع بكثافة إلى سيقان لحمية خضراء تختزن المياه داخل أنسجتها، مما يمنحها قدرة عالية على تحمل الجفاف والبقاء لفترات طويلة في البيئات القليلة الأمطار، ويجعلها من النباتات المتأقلمة مع الظروف المناخية السائدة في المنطقة.

وتنمو الشجيرة في القيعان وعلى ضفاف الأودية القريبة من ساحل البحر، ويمتد انتشارها إلى السفوح الجبلية المنخفضة، وقد توجد على ارتفاعات تتراوح بين (400 - 900) م فوق سطح البحر، مستفيدة من قدرتها على التأقلم مع البيئات المختلفة والظروف المناخية السائدة في المنطقة.

وتتخذ سيقان الصاب (المرارة) في نموها هيئة دائرية، وهي سيقان لحمية مضلعة ذات 3 زوايا بارزة، تتميز بلونها الأخضر القاتم، كما تتوزع على حوافها أشواك زوجية بيضاء كثيفة وحادة، فيما تظهر عند أطراف السيقان أوراق صغيرة سميكة مع تجدد النمو، لا تلبث سوى أيام قليلة قبل أن تتساقط، في واحدة من السمات النباتية التي تساعدها على التكيف مع البيئات الجافة وشبه الجافة.

وتزهر الشجيرة بشكل رئيس خلال فصلي الربيع والصيف بأزهار صغيرة سميكة البتلات ذات لون أصفر، وتظهر غالبا في الأجزاء العليا من السيقان أو عند قممها، فيما تثمر ثمارا صغيرة بحجم حبة الحمص تقريبا، ثلاثية الفصوص، يتدرج لونها بين البني الداكن والمحمر، وتنشق عند اكتمال نضجها مطلقة بذورا مستديرة ناعمة تسهم في تكاثر النبات وانتشاره في بيئته الطبيعية.

وتعد شجيرة الصاب (المرارة) من النباتات الرعوية المهمة للنحل في عدد من المواقع الطبيعية بمنطقة جازان، إذ توفر أزهارها مصدرا غذائيا غنيا بالعناصر التي تسهم في دعم صحة النحل وتعزيز نشاطه الحيوي، كما يسهم رحيقها في إنتاج عسل الصاب، الذي يعرف بخصائصه المميزة وطعمه الحار نسبيا، ويعد من أنواع العسل التي تحظى باهتمام عدد من النحالين والمهتمين بمنتجات العسل المحلية في المنطقة.

ويشكل انتشار الصاب (المرارة) جزءا من التنوع النباتي الذي تحتضنه جازان، إذ يسهم في رسم مشاهد طبيعية تتناغم مع تضاريس المنطقة، وتضفي أبعادا جمالية على المواقع التي تنمو فيها، خاصة خلال مواسم التنزه والرحلات البرية التي تشهد إقبالا من الأهالي والزوار الراغبين في استكشاف المقومات الطبيعية التي تتميز بها المنطقة. كما تمثل الشجيرة عنصرا جاذبا لهواة التصوير الطبيعي، لما توفره من تكوينات نباتية فريدة تتناغم مع الأودية والمواقع المفتوحة، وتعكس ثراء البيئة الجازانية وتنوعها.