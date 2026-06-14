الرسم على الأواني التراثية والمنزلية يجذب زوار ملتقى بدنة السياحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطب ركن الرسم على الأواني التراثية والمنزلية أنظار زوار ملتقى بدنة السياحي، من خلال تجربة فنية تفاعلية قدمتها المواطنة شهد الصلال، التي شاركت بمجموعة من الأعمال اليدوية التي جمعت بين الفن التشكيلي والطابع التراثي، في تجربة تعد من المشاركات المميزة في الملتقى.

وأوضحت مشرفة الركن شهد عبدالرحمن الصلال، أن فكرة الركن تقوم على تحويل الأواني الفخارية والأدوات المنزلية والتراثية إلى أعمال فنية تحمل نقوشا ورسومات مستوحاة من البيئة المحلية والموروث الشعبي؛ بهدف إبراز الجماليات الفنية المرتبطة بالتراث، وتعريف الزوار بالحرف الإبداعية التي يمكن توظيفها في المحافظة على الموروث الثقافي بأساليب حديثة.

وشهد الركن إقبالا من مختلف الفئات العمرية، إذ أتاح للزوار فرصة التعرّف على مراحل الرسم والتلوين، ومشاهدة نماذج متنوعة من الأعمال الفنية التي عكست مهارات وإبداعات محلية حظيت باستحسان الحضور. ويأتي هذا الركن ضمن فعاليات ملتقى بدنة للتنوع السياحي الأول، الذي تنظمه جمعية التنمية السياحية بمنطقة الحدود الشمالية في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد (قاعة الأهالي) بمدينة عرعر، بمشاركة مختصين ومهتمين بالشأنين السياحي والتنموي؛ بهدف تعزيز الوعي بالمقومات السياحية وإبراز الفرص الاستثمارية والتنموية في المنطقة. ويهدف الملتقى إلى تنشيط الحركة السياحية وإبراز المقومات الطبيعية والتراثية والثقافية التي تتميز بها منطقة الحدود الشمالية، إلى جانب دعم الأسر المنتجة والحرفيين وأصحاب المواهب، وتقديم برامج وأنشطة ترفيهية وثقافية تسهم في إثراء تجربة الزوار.