المجلس الدولي للتمور يشارك في معرض «فانسي فود» بنيويورك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المجلس الدولي للتمور في فعاليات الدورة الـ68 لمعرض الأغذية المتخصصة الدولي «فانسي فود» (Summer Fancy Food Show 2026)، المقررة إقامتها في مركز «جافيتس» بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو الحالي، بالتزامن مع منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

ويشهد المعرض مشاركة المملكة العربية السعودية بصفتها «ضيف شرف» الحدث، الذي يعد الأكبر من نوعه في أمريكا الشمالية، حيث يشارك المجلس بجناح مخصص يحمل شعار «مستقبل للتمور: شراكة عالمية».

وأكدت الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور - في تصريح بهذه المناسبة - أن التواجد في هذا المحفل العالمي يترجم رؤية المجلس لفتح آفاق استراتيجية جديدة لقطاع التمور على الخارطة الدولية، وصياغة شراكات نوعية ومبتكرة ترسخ القيمة الاقتصادية للدول الأعضاء وتضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.

ومن المقرر أن يشهد المعرض سلسلة من اللقاءات الثنائية لوفد المجلس مع مستثمرين وممثلي سلاسل تجارية كبرى في أمريكا الشمالية لبحث فرص التعاون التجاري، حيث سيقود الوفد خلال مشاركته تحركا يرتكز على مسارين متوازيين؛ إذ سيعنى الأول بالأبعاد المؤسسية والدبلوماسية، عبر التعريف بهوية المجلس، وأهدافه، واستراتيجيته الطموحة، سعيا لاستقطاب دول جديدة للانضمام إلى عضويته، وتوسيع آفاق التعاون والشراكة مع المنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة. فيما سيركز المسار الثاني على الجانب المعرفي والتسويقي عبر إبراز المنتجات المتميزة والصناعات التحويلية المبتكرة للدول الأعضاء، التي تحظى باهتمام عالمي متزايد كبديل صحي وعضوي، مبرزا التنوع الإنتاجي والجغرافي لها عبر منصة موحدة تشمل: السعودية، الإمارات، البحرين، تونس، الأردن، العراق، عمان، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، مصر، الصومال، السودان، واليمن.