شكرا لقرائتكم خبر القصيم.. وجهات متنوعة تعزز جاذبية السياحة والترفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل منطقة القصيم تعزيز مكانتها بوصفها وجهة للسياحة والترفيه من خلال منظومة متكاملة من المتنزهات والحدائق والمرافق العامة التي توفر خيارات متنوعة للأهالي والزوار، وتسهم في إثراء تجربة التنزه والاستجمام في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.

وتشهد المنطقة تطورا متواصلا في البنية التحتية للوجهات العامة، انعكس على تنوع الخيارات الترفيهية المتاحة، التي تشمل الحدائق والمساحات الخضراء والمواقع المفتوحة، إلى جانب المقاهي والمطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه، ما أسهم في تعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الزوار الباحثين عن تجارب متنوعة تجمع بين الراحة والترفيه.

وتشكل الحدائق والمتنزهات العامة ضمن أبرز الوجهات التي يقصدها الأهالي والزوار في المنطقة، وتحتضن مدينة بريدة 72 حديقة موزعة على مختلف الأحياء، من أبرزها حدائق العقيلات والحمراء والأبراج وحديقة المطار، فيما تعد حديقة الأشرفية بمحافظة عنيزة من الوجهات التي توفر خيارات متنوعة للتنزه والاستجمام والاستمتاع بالمساحات الخضراء.

وفي إطار تطوير المتنفسات العامة، أنشأت أمانة منطقة القصيم 41 مضمارا للمشي بأطوال إجمالية تتجاوز 44 ألف متر طولي، ضمن جهودها الرامية إلى تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة المرافق العامة، بما يعزز الاستفادة من المساحات المفتوحة ويثري تجربة الزوار في مختلف المواقع.

وإلى جانب الضيافة، واصلت المطاعم والمقاهي تطوير مرافقها وتجهيز جلساتها الخارجية بعناصر جمالية متنوعة، شملت النوافير التفاعلية والأشجار والزهور وأنظمة الرذاذ، إلى جانب أعمال التنسيق الحضري التي أسهمت في توفير أجواء مريحة وجاذبة للمرتادين. وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة تنموية متكاملة تهدف إلى تطوير الوجهات العامة وتعزيز جودة الحياة، بما يدعم مكانة منطقة القصيم وجهة جاذبة للسياحة الداخلية، ويوفر خيارات متنوعة تلبي تطلعات الأهالي والزوار على مدار العام.