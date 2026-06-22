شكرا لقرائتكم خبر أمانة نجران توضح آلية تصحيح المباني القديمة غير المرخصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت أمانة منطقة نجران أهمية تصحيح أوضاع المباني القديمة التي لا تتوفر لها رخص بناء أو فقدت وثائق تراخيصها، وذلك قبل إصدار رخص الترميم الخاصة بها، ويأتي ذلك في إطار تنظيم الإجراءات البلدية وحفظ حقوق المستفيدين، بما ينسجم مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.

وأوضحت أنه في حال كان العمر الافتراضي للمبنى - وفق تقرير المكتب الهندسي المعتمد - يعود إلى فترة تسبق أرشفة وثائق التراخيص لدى الأمانة أو البلدية، وكان المبنى غير مخالف لاشتراطات ونظام البناء، فإنه يتم إصدار رخصة بناء لتصحيح وضع المبنى القائم كونه سبق أن صدر له ترخيص بناء، دون تطبيق مخالفة البناء دون رخصة، مشيرة إلى أن المباني التي يعود عمرها الافتراضي إلى فترة ما بعد أرشفة وثائق التراخيص تخضع لإجراءات تحقق إضافية.

وبينت الأمانة أنه إذا تعذر الوصول إلى أي بيانات للرخصة القديمة خلال مدة البحث المحددة ولم يثبت وجود إشعار سابق بمخالفة بناء دون ترخيص في سجلات إدارة الرقابة بالبلدية المختصة، يتم توجيه المستفيد للاستفادة من خدمة (تصحيح وضع مبنى قائم) عبر منصة بلدي، ومن ثم إصدار رخصة البناء للمبنى بعد معالجة المخالفات الإنشائية أو التنظيمية - إن وجدت - دون تطبيق مخالفة البناء دون رخصة.