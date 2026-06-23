شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك خالد تنظم «ملتقى التصلب المتعدد» لتعزيز الوعي الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد فعالية طبية تحت عنوان «ملتقى التصلب المتعدد» بمشاركة عدد من المختصين والمصابين وذويهم، بهدف رفع الوعي المجتمعي بمرض التصلب المتعدد، وتقديم الدعم للمصابين وأسرهم، وتعزيز جودة حياتهم، وتمكينهم من التعايش الإيجابي مع التحديات الصحية المرتبطة بالمرض.

وتضمن الملتقى جلسات حوارية للمصابين بالتصلب المتعدد، أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات والتجارب الواقعية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم، إلى جانب استعراض حلول ونصائح عملية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الدعم المتبادل بينهم.

وتجول المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية بجامعة الملك خالد الدكتور فؤاد عباق في الأركان الاستشارية والتوعوية المصاحبة للملتقى، مطلعا على ما تقدمه من خدمات وبرامج تثقيفية للمصابين بالتصلب المتعدد وذويهم، واستمع إلى شرح من المختصين المشاركين حول جهود التوعية والدعم والاستشارات المقدمة للمستفيدين. وأكدت رئيسة قسم التأهيل الطبي بالمدينة الطبية، الأخصائية شذا مختار، أن الملتقى يأتي في إطار جهود المدينة الطبية لتعزيز الوعي المجتمعي بمرض التصلب المتعدد، وتوفير منصة تجمع المختصين بالمصابين وذويهم في بيئة داعمة تسهم في تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من الخدمات الاستشارية المتخصصة.