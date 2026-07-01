شكرا لقرائتكم خبر «المياه الوطنية» تعزز كفاءتها وتوزع وتعالج 2.502 مليار م3 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت شركة المياه الوطنية تعزيز كفاءة خدماتها في أنحاء المملكة المختلفة، حيث وزعت أكثر من 1.535 مليار م3 من المياه، وعالجت ما يزيد على 966.95 مليون م3 من مياه الصرف الصحي في 2026م.

وأكدت أن هذه الإنجازات تأتي استمرارا لرفع كفاءة منظومتها التشغيلية في قطاعي المياه والخدمات البيئية، والتوسع في تقديم خدمات موثوقة وشاملة، لتلبية الطلب المتزايد على المياه، ولمواكبة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات المختلفة.

وأشارت الشركة إلى أنها أجرت أكثر من 1.26 مليون اختبار لتحليل عينات مياه الشرب خلال 2026، وذلك بعد جمعها أكثر من 124.3 ألف عينة عبر صناديق ذكية حديثة توثق فترات سحب العينات، وتسجيلها بالوقت والتاريخ عبر شريحة تقنية ورفعها مباشرة إلى غرفة المراقبة والتحكم في المختبرات التي تضم مراقبين متخصصين يعملون على مدار الساعة لضمان حفظ العينات وفحصها، مبينة أن 22 مختبرا لديها نالت شهادة الاعتماد الآيزو (ISO 17025) من المركز السعودي للاعتماد.

وأوضحت أنها نفذت نحو 71.8 ألف توصيلة منزلية لخدمات المياه والصرف الصحي في العام نفسه، إذ بلغت التوصيلات المنفذة لخدمة المياه 50.7 ألف توصيلة منزلية، فيما بلغت التوصيلات المنفذة لخدمات الصرف الصحي نحو 21.1 ألف توصيلة منزلية للصرف الصحي.