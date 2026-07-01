شكرا لقرائتكم خبر انطلاق هاكاثون «جادة ثون» لدعم الابتكار وتمكين الحلول التقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في مكة المكرمة فعاليات هاكاثون «جادة ثون»، الذي ينظمه بنك التنمية الاجتماعية ممثلا في «جادة 30» بالشراكة مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة، ويستمر أربعة أيام، بمشاركة نخبة من المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار الريادية، وذلك بهدف دعم منظومة الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية من تطوير حلول تقنية تسهم في مواجهة التحديات التشغيلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في العاصمة المقدسة.

ويأتي تنظيم الهاكاثون لتمكين رواد الأعمال والمبتكرين من خلال برامج نوعية تسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار عبر بيئة تنافسية تجمع الكفاءات الوطنية الشابة، بما يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع تقنية قابلة للتطبيق والنمو.

ويركز الهاكاثون على 3 مسارات رئيسة تشمل إثراء تجربة الزائر عبر تطوير حلول رقمية تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لزوار مكة المكرمة، والتنقل الذكي وإدارة الحشود من خلال ابتكار تقنيات تعزز كفاءة حركة التنقل وإدارة التدفقات البشرية والتشغيلية، إلى جانب الاستدامة والبنية التحتية عبر تطوير حلول ذكية ومستدامة لإدارة الموارد والخدمات في العاصمة المقدسة.