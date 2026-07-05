وزارة الاتصالات تطلق مبادرة «صيفك ذكي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة «صيفك ذكي» في موسمها الثاني، بالشراكة مع عدد من الجهات التعليمية والتدريبية في المملكة؛ بهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المهارات التقنية، وتمكين مختلف فئات المجتمع من أدوات المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، تماشيا مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030. وتأتي نسخة هذا العام بنطاق أوسع ومنهجية أكثر تكاملا، إذ تستهدف المبادرة تقديم أكثر من 140 برنامجا تدريبيا، بنسبة زيادة تصل إلى 250%، وبمشاركة أكثر من 40 شريكا من الجهات التعليمية والتدريبية والتقنية، بنمو قدره 36% مقارنة بالعام الماضي. وتغطي مبادرة «صيفك ذكي» هذا العام 13 منطقة في المملكة، وتشمل 3 قطاعات رئيسية و5 فئات مستهدفة، عبر برامج ومعسكرات تدريبية نوعية تقدم حضوريا وافتراضيا، وتغطي مجالات متعددة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والبرمجة، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، وغيرها من التقنيات المتقدمة. كما تأتي المبادرة ضمن جهود الوزارة في تمكين الإنسان، وبناء قدراته في العصر الرقمي، وتوسيع فرص الوصول إلى البرامج التقنية النوعية، بما يسهم في تنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب والطالبات، ودعم الباحثين على تطوير مهاراتهم ومواءمتها مع سوق العمل، وتعزيز كفاءة المهنيين في توظيف التقنيات الحديثة داخل بيئات العمل.