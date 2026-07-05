شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تعلن انضمامها رسميا إلى «مبادرة جودة الحياة» العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة محافظة جدة انضمام المدينة رسميا إلى «مبادرة جودة الحياة» العالمية (Quality of Life Initiative)، التي يشرف على تنفيذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة - (UN-Habitat)، بدعم من (مركز برنامج جودة الحياة في المملكة)، وذلك ضمن خطوة استراتيجية تهدف إلى قياس ومتابعة جودة حياة السكان في مدينة جدة بشكل دقيق ودوري، وتبادل المعرفة والحلول والخبرات المبتكرة مع المدن الأعضاء الأخرى حول العالم، وتعزيز السياسات الحضرية التي تجعل من جدة مدينة أكثر شمولا، واستدامة.

وتسعى الأمانة من خلال المبادرة إلى تحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف أحياء جدة، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفي إطار إطلاق هذه المبادرة، تدعو أمانة محافظة جدة جميع السكان من مواطنين ومقيمين إلى المبادرة بالمشاركة وإبداء آرائهم عبر استبيان رقمي مخصص لتقييم تجاربهم المعيشية الحالية، وقياس مستويات الأمان، ومدى توفر الخدمات المحلية ومستوى جودتها، إلى جانب قياس مدى ارتباطهم بمجتمعاتهم.