شكرا لقرائتكم خبر هيئة البحر الأحمر تطلق المرحلة التجريبية المحدودة لمنصة «رسا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر المرحلة التجريبية المحدودة لمنصة «رسا»، المنصة الموحدة للأنشطة السياحية الساحلية في المملكة، التي تتيح للمستفيدين الوصول إلى خدمات وتراخيص وتصاريح الأنشطة السياحية الساحلية والبحرية عبر واجهة رقمية موحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتوحيد نقاط الوصول، ورفع كفاءة رحلة المستفيد.

وتمكن منصة «رسا» المستفيدين من تنفيذ عدد من الخدمات عبر مسار رقمي موحد، يشمل طلب وإدارة التراخيص والتصاريح الخاصة بالأنشطة السياحية الساحلية، ومتابعة حالة الطلبات، والاطلاع على المتطلبات والإجراءات، وتسهيل الربط مع الجهات ذات العلاقة، بما يدعم المشغلين والمستثمرين في الوصول إلى الخدمات بكفاءة أعلى ووضوح أكبر.

وتنطلق المرحلة التجريبية بنطاق مهني محدود، يشمل المستفيدين المباشرين من مشغلي الشواطئ، ومشغلي نشاط الكروز السياحي، والوكلاء الملاحيين السياحيين، وشركات تأجير اليخوت، بما يتيح لهم تجربة الخدمات المتاحة عبر المنصة، والمشاركة في تطويرها من خلال ورش عمل وقنوات مخصصة للتغذية الراجعة، قبل الانتقال إلى مراحل أوسع.

وتقتصر المرحلة الحالية على نطاق تجريبي محدود، ولا تمثل إطلاقا رسميا شاملا للمنصة، كما لا تستهدف الأفراد أو الممارسين، وإنما تأتي بوصفها مرحلة تشغيلية لاختبار رحلة المستفيد، وتطوير الأدلة والإجراءات، وتحسين تجربة الاستخدام، بناء على ملاحظات الفئات المشمولة.

ومن المقرر أن تتوسع المنصة تدريجيا بعد استكمال نتائج المرحلة التجريبية ومعالجة الملاحظات ذات الأولوية، لتشمل أنشطة بحرية وساحلية إضافية، وصولا إلى الإطلاق الرسمي بعد اكتمال متطلبات الجاهزية التشغيلية والاتصالية.