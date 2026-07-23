أخبار من السعودية.. "مزاعم ‏باطلة".. سوريا تدين تصريحات مليشيا الحوثي تجاه السعودية

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن ما يسمى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي، والتي تضمنت مزاعم واتهامات باطلة بحق المملكة العربية السعودية، في محاولة لتشويه دورها الإقليمي وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم، تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الادعاءات.
وأشادت بالدور الإيجابي والمحوري الذي تضطلع به المملكة في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين، ودعم الحلول السياسية للنزاعات، وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة، بما يخدم مصالح شعوبها ويصون استقرارها.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم، تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الادعاءات.
وأشادت بالدور الإيجابي والمحوري الذي تضطلع به المملكة في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين، ودعم الحلول السياسية للنزاعات، وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة، بما يخدم مصالح شعوبها ويصون استقرارها.