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أخبار من السعودية.. "مزاعم ‏باطلة".. سوريا تدين تصريحات مليشيا الحوثي تجاه السعودية

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واس- دمشق 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. "مزاعم ‏باطلة".. سوريا تدين تصريحات مليشيا الحوثي تجاه السعودية

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات ‏التصريحات الصادرة عن ما يسمى المتحدث العسكري ‏لمليشيا الحوثي، والتي تضمنت مزاعم واتهامات ‏باطلة بحق المملكة العربية ، في ‏محاولة لتشويه دورها الإقليمي وتقويض الجهود ‏الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم، تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل ‏مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه ‏الادعاءات.
وأشادت بالدور الإيجابي والمحوري الذي ‏تضطلع به المملكة في ترسيخ الأمن والسلم ‏الإقليميين، ودعم الحلول السياسية للنزاعات، وتعزيز ‏الحوار والتعاون بين دول المنطقة، بما يخدم مصالح ‏شعوبها ويصون استقرارها.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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