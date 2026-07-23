أخبار من السعودية.. "البديوي" يطالب مجلس الأمن بوضع حد لاعتداءات إيران

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي محاولة تعطيل الممرات البحرية، بحسب "الإخبارية".
وأكد أن أي اعتداء أو تعطيل للممرات البحرية سيهدد أمن الطاقة العالمي.
وشدد أن مواصلة إيران اعتداءاتها سيعرض الاقتصاد العالمي لخطر جسيم.
ولفت إلى أن الممارسات الإيرانية في مضيق هرمز أثرت على حركة التجارة العالمية.
وأكد أن أي اعتداء أو تعطيل للممرات البحرية سيهدد أمن الطاقة العالمي.
اعتداءات إيرانوطالب أمين مجلس التعاون الخليجي، مجلس الأمن بوضع حد لاعتداءات إيران.
وشدد أن مواصلة إيران اعتداءاتها سيعرض الاقتصاد العالمي لخطر جسيم.
ولفت إلى أن الممارسات الإيرانية في مضيق هرمز أثرت على حركة التجارة العالمية.