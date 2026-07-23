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أخبار من السعودية.. مسؤول بالنقل: تعرض سفينة لشركة سعودية لاستهداف في البحر الأحمر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. مسؤول بالنقل: تعرض سفينة لشركة سعودية لاستهداف في البحر الأحمر

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - قال مصدر مسؤول في هيئة النقل إن السفينة (ENCELIA) التابعة لأحد الشركات تعرضت لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر، ما تسبب في حريق بمقدمة السفينة.
ونقلت قناة الإخبارية عن المصدر تأكيده على سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية.
وأكد أن هذه الاستهدافات تنتهك للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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