أخبار من السعودية.. "الملك سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات إيوائية متنوعة في تعز

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 7 خيام و7 حقائب إيوائية في الساحل الغربي بمديرية المخاء في محافظة تعز بالجمهورية اليمنية، استفاد منها 42 فردًا، ضمن المرحلة الخامسة من مشروع خطة الطوارئ الإيوائية في اليمن.

وتأتي تلك المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم في مختلف الأزمات والمحن.

