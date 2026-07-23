أخبار من السعودية.. الأحساء الأعلى.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

- 1/2
- 2/2
الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 48 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس، بينما سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 49 مئوية.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 48 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 42 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 43 درجة مئوية.
- الرياض 47 درجة مئوية.
- جدة 39 درجة مئوية.
- أبها 28 درجة مئوية.
- حائل 40 درجة مئوية.
- بريدة 45 درجة مئوية.
- تبوك 39 درجة مئوية.
- الباحة 27 درجة مئوية.
- عرعر 42 درجة مئوية.
- سكاكا 42 درجة مئوية.
- جازان 38 درجة مئوية.
- نجران 39 درجة مئوية.
- الطائف 34 درجة مئوية.
- العلا 41 درجة مئوية.
- ينبع 39 درجة مئوية.
- الدوادمي 45 درجة مئوية.
- الخرج 48 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 47 درجة مئوية.
- شرورة 45 درجة مئوية.
- المجمعة 45 درجة مئوية.
- الوجه 34 درجة مئوية.
- رفحاء 43 درجة مئوية.
- القريات 39 درجة مئوية.
- طريف 38 درجة مئوية.
- القنفذة 39 درجة مئوية.
- الأحساء 49 درجة مئوية.
- حفر الباطن 46 درجة مئوية.
- بيشة 41 درجة مئوية.
- السودة 22 درجة مئوية.
- روضة التنهات 46 درجة مئوية.
- صحراء الدهناء 47 درجة مئوية.
- الصمان 48 درجة مئوية.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 48 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 42 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 43 درجة مئوية.
- الرياض 47 درجة مئوية.
- جدة 39 درجة مئوية.
- أبها 28 درجة مئوية.
- حائل 40 درجة مئوية.
- بريدة 45 درجة مئوية.
- تبوك 39 درجة مئوية.
- الباحة 27 درجة مئوية.
- عرعر 42 درجة مئوية.
- سكاكا 42 درجة مئوية.
- جازان 38 درجة مئوية.
- نجران 39 درجة مئوية.
- الطائف 34 درجة مئوية.
- العلا 41 درجة مئوية.
- ينبع 39 درجة مئوية.
- الدوادمي 45 درجة مئوية.
- الخرج 48 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 47 درجة مئوية.
- شرورة 45 درجة مئوية.
- المجمعة 45 درجة مئوية.
- الوجه 34 درجة مئوية.
- رفحاء 43 درجة مئوية.
- القريات 39 درجة مئوية.
- طريف 38 درجة مئوية.
- القنفذة 39 درجة مئوية.
- الأحساء 49 درجة مئوية.
- حفر الباطن 46 درجة مئوية.
- بيشة 41 درجة مئوية.
- السودة 22 درجة مئوية.
- روضة التنهات 46 درجة مئوية.
- صحراء الدهناء 47 درجة مئوية.
- الصمان 48 درجة مئوية.