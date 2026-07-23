أخبار من السعودية.. طقس الخميس.. ارتفاع درجات الحرارة على شرق وأجزاء من وسط المملكة

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن توالى درجات الحرارة العظمي ارتفاعها على شرق وأجزاء من وسط المملكة.

كما يُتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، وتكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة ونجران.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية الى غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، تصل الى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، قد يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.

تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.

يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العليا

ويصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.

