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أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة ورياح على منطقتي جازان والباحة

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واس - جيزان 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة ورياح على منطقتي جازان والباحة 1/4
  • أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة ورياح على منطقتي جازان والباحة 2/4
  • أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة ورياح على منطقتي جازان والباحة 3/4
  • أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة ورياح على منطقتي جازان والباحة 4/4

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأحد المسارحة، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وضمد، وصبيا، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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أمطار ورياح على الباحة

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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