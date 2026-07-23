أخبار من السعودية.. إتاحة تطبيق الحد الأدنى للحصص لمدارس ذوي الإعاقة ودار الحديث

خطط تعليمية

مرونة مطلقة

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أتاح المركز الوطني للمناهج لمدارس دار الحديث المكية والمدنية ومعاهد ذوي الإعاقة، تطبيق الحد الأدنى للحصص الدراسية للعام 1448هـ. وتهدف الخطوة لتنفيذ برامج مساندة وخطط فردية تلبي احتياجات الطلاب بكفاءة.وأوضح الدليل المعتمد للخطط الدراسية أن مدارس دار الحديث يمكنها استثمار هذا التنظيم لتنفيذ برامج النشاط المدرسي، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز الجوانب التعليمية والتربوية ويدعم تحقيق الأهداف المخصصة لهذه المدارس.نص الدليل على استفادة برامج ومعاهد ومراكز ذوي الإعاقة بمختلف فئاتها من هذا التطبيق لتنفيذ الخطط التعليمية الفردية، مبينًا أن الإجراء يوفر بيئة دراسية أكثر مرونة واستجابة لقدرات الطلاب وخصائصهم.ويعكس هذا التنظيم توجهاً لتقديم حلول تراعي اختلاف البيئات التعليمية للمدارس والبرامج المتخصصة، ويُمكن هذا الإجراء الجهات المستفيدة من استثمار الزمن الدراسي بكفاءة عالية مع الحفاظ على نواتج التعلم المستهدفة.يؤكد التوجه الجديد حرص المركز الوطني للمناهج على تطوير الخطط الدراسية بما يراعي احتياجات جميع الفئات، ويمنح هذا التنظيم المدارس مرونة مطلقة في تطبيق برامجها دون الإخلال بالإطار العام للخطة المعتمدة.