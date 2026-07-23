أخبار من السعودية.. حتى 8 مساء.. "إنذار أحمر" من أمطار غزيرة على أجزاء من عسير

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 08:51 مساءً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بـ "إنذار أحمر" من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة عسير خلال فترة المساء، تستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم الخميس

يشمل التنبيه: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط.

ويصاحبها: رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. طقس يوم الخميس

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن توالى درجات الحرارة العظمي ارتفاعها على شرق وأجزاء من وسط المملكة.

كما يُتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، وتكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة ونجران.



في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف.