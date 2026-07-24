أخبار من السعودية.. الإمارات تؤكد دعمها للمملكة في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 01:40 صباحاً كتب شريف احمد - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية الذي استهدف سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية في أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم.
ودعت في بيانها المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدةً أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
ونقلت قناة الإخبارية عن المصدر تأكيده على سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية.
وأكد أن هذه الاستهدافات تنتهك للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم.
ودعت في بيانها المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدةً أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
استهداف سفينة في البحر الأحمرقال مصدر مسؤول في هيئة النقل إن السفينة (ENCELIA) التابعة لأحد الشركات السعودية تعرضت لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر، ما تسبب في حريق بمقدمة السفينة.
ونقلت قناة الإخبارية عن المصدر تأكيده على سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية.
وأكد أن هذه الاستهدافات تنتهك للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.