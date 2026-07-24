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أخبار من السعودية.. بوجبات ساخنة.. السعودية تواصل دعم الأمن الغذائي في غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. بوجبات ساخنة.. السعودية تواصل دعم الأمن الغذائي في غزة 1/2
  • أخبار من السعودية.. بوجبات ساخنة.. السعودية تواصل دعم الأمن الغذائي في غزة 2/2

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 02:46 صباحاً كتب شريف احمد - دعم المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة بـ(25,000) وجبة غذائية ساخنة، استفاد منها (25,000) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتأتي هذه المساعدات الإنسانية امتدادًا للجهود التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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