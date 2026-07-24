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أخبار من السعودية.. الدمام 47 مئوية والرياض 44.. بيان درجات الحرارة في السعودية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. الدمام 47 مئوية والرياض 44.. بيان درجات الحرارة في السعودية

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 04:42 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، في .
حسب تقرير الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام 47 مئوية، فيما تسجل في العاصمة الرياض 44 ومكة المكرمة 41 والمدينة المنورة 42 درجة.

بيان درجات الحرارة

وجاء بيان درجات الحرارة كالتالي:
المدينة العظمى الصغرى الرطوبة الظواهر الجوية
مكة المكرمة 41 31 60 سحب رعدية / رياح نشطة
المدينة المنورة 42 29 30 غائم جزئى / رياح نشطة
الرياض 44 30 20 عوالق ترابية
الدمام 47 31 35 رياح نشطة / أتربة مثارة
جدة 40 30 90 غائم جزئى / ضباب
أبها 29 19 85 أمطار رعدية / رياح نشطة
حائل 38 27 20 رياح نشطة
بريدة 43 28 20 عوالق ترابية
تبوك 39 26 30 رياح نشطة
الباحة 28 20 85 أمطار رعدية / رياح نشطة
عرعر 41 30 30 رياح نشطة
سكاكا 39 29 30 رياح نشطة
جازان 38 32 70 أمطار رعدية / رياح نشطة
نجران 41 29 65 أمطار رعدية / رياح نشطة
الطائف 34 26 65 أمطار رعدية / رياح نشطة
العلا 41 27 25 رياح نشطة
ينبع 37 28 95 غائم جزئى / ضباب
الدوادمي 43 28 20 صحو
الخرج 46 32 20 غائم جزئي/عوالق ترابية
وادي الدواسر 46 32 20 غائم جزئى / رياح نشطة
شرورة 45 32 60 سحب رعدية / رياح نشطة
المجمعة 43 29 20 عوالق ترابية
الوجه 32 26 90 ضباب خفيف
رفحاء 42 28 20 صحو
القريات 38 23 40 رياح نشطة / أتربة مثارة
طريف 37 24 40 رياح نشطة / أتربة مثارة
القنفذة 39 29 65 سحب رعدية / رياح نشطة
الأحساء 48 31 20 رياح نشطة / أتربة مثارة
حفر الباطن 45 30 20 رياح نشطة / أتربة مثارة
بيشة 40 30 45 سحب رعدية / رياح نشطة
السودة 22 15 85 أمطار رعدية / رياح نشطة
روضة التنهات 45 30 20 صحو
صحراء الدهناء 46 30 20 رياح نشطة / أتربة مثارة
الصمان 47 32 20 رياح نشطة / أتربة مثارة


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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