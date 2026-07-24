أخبار من السعودية.. الدمام 47 مئوية والرياض 44.. بيان درجات الحرارة في السعودية

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 04:42 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، في السعودية.
حسب تقرير الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام 47 مئوية، فيما تسجل في العاصمة الرياض 44 ومكة المكرمة 41 والمدينة المنورة 42 درجة.
حسب تقرير الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام 47 مئوية، فيما تسجل في العاصمة الرياض 44 ومكة المكرمة 41 والمدينة المنورة 42 درجة.
بيان درجات الحرارةوجاء بيان درجات الحرارة كالتالي:
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|الرطوبة
|الظواهر الجوية
|مكة المكرمة
|41
|31
|60
|سحب رعدية / رياح نشطة
|المدينة المنورة
|42
|29
|30
|غائم جزئى / رياح نشطة
|الرياض
|44
|30
|20
|عوالق ترابية
|الدمام
|47
|31
|35
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|جدة
|40
|30
|90
|غائم جزئى / ضباب
|أبها
|29
|19
|85
|أمطار رعدية / رياح نشطة
|حائل
|38
|27
|20
|رياح نشطة
|بريدة
|43
|28
|20
|عوالق ترابية
|تبوك
|39
|26
|30
|رياح نشطة
|الباحة
|28
|20
|85
|أمطار رعدية / رياح نشطة
|عرعر
|41
|30
|30
|رياح نشطة
|سكاكا
|39
|29
|30
|رياح نشطة
|جازان
|38
|32
|70
|أمطار رعدية / رياح نشطة
|نجران
|41
|29
|65
|أمطار رعدية / رياح نشطة
|الطائف
|34
|26
|65
|أمطار رعدية / رياح نشطة
|العلا
|41
|27
|25
|رياح نشطة
|ينبع
|37
|28
|95
|غائم جزئى / ضباب
|الدوادمي
|43
|28
|20
|صحو
|الخرج
|46
|32
|20
|غائم جزئي/عوالق ترابية
|وادي الدواسر
|46
|32
|20
|غائم جزئى / رياح نشطة
|شرورة
|45
|32
|60
|سحب رعدية / رياح نشطة
|المجمعة
|43
|29
|20
|عوالق ترابية
|الوجه
|32
|26
|90
|ضباب خفيف
|رفحاء
|42
|28
|20
|صحو
|القريات
|38
|23
|40
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|طريف
|37
|24
|40
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|القنفذة
|39
|29
|65
|سحب رعدية / رياح نشطة
|الأحساء
|48
|31
|20
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|حفر الباطن
|45
|30
|20
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|بيشة
|40
|30
|45
|سحب رعدية / رياح نشطة
|السودة
|22
|15
|85
|أمطار رعدية / رياح نشطة
|روضة التنهات
|45
|30
|20
|صحو
|صحراء الدهناء
|46
|30
|20
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|الصمان
|47
|32
|20
|رياح نشطة / أتربة مثارة