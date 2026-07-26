أخبار من السعودية.. "الشؤون الدينية" تعلن جدول أئمة الحرمين الشريفين حتى 18 صفر

أئمة الحرمين الشريفين

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 07:42 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الجدول الأسبوعي لأئمة الحرمين الشريفين للفترة من يوم الأحد 12 صفر إلى يوم السبت 18 صفر 1448هـ، متضمنًا توزيع أئمة الصلوات الخمس في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك في إطار تنظيم شؤون الإمامة وتيسير اطلاع المصلين والزائرين على جداول الصلوات.وأوضحت الرئاسة أن إمامة الصلوات في المسجد الحرام ستكون على النحو التالي: الشيخ الوليد الشمسان لصلاة الفجر وصلاة الظهر، والشيخ صالح بن حميد لصلاة العصر، فيما يؤم الشيخ بدر التركي المصلين في صلاتي المغرب والعشاء.وأضافت أن جدول الإمامة في المسجد النبوي يشمل الشيخ عبدالله القرافي لصلاة الفجر، والشيخ محمد برهجي لصلاة الظهر، والشيخ صلاح البدير لصلاة العصر، والشيخ عبدالمحسن القاسم لصلاة المغرب، فيما يؤم الشيخ صالح المغامسي المصلين في صلاة العشاء.وأكدت رئاسة الشؤون الدينية أن اعتماد الجدول الأسبوعي يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم شؤون الإمامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يضمن انتظام إقامة الصلوات، وييسر على قاصدي الحرمين الشريفين متابعة جداول الأئمة، ويعزز الأجواء الإيمانية والروحانية التي يشهدها الحرمان الشريفان على مدار العام.