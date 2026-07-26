أخبار من السعودية.. مدينتان الأعلى.. بيان درجات الحرارة والظواهر الجوية في السعودية

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 07:42 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد؛ بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، في السعودية.
حسب بيان الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام ومكة المكرمة 45 مئوية، بينما تسجل في العاصمة الرياض والمدينة المنورة 43 درجة.
فيما تسجل الأحساء والصمان 46 مئوية كأعلى درجة حرارة متوقعة.
حسب بيان الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام ومكة المكرمة 45 مئوية، بينما تسجل في العاصمة الرياض والمدينة المنورة 43 درجة.
فيما تسجل الأحساء والصمان 46 مئوية كأعلى درجة حرارة متوقعة.
بيان درجات الحرارةوجاء بيان درجات الحرارة كالتالي
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|الرطوبة
|الظواهر الجوية
|مكة المكرمة
|45
|30
|55
|عوالق ترابية
|المدينة المنورة
|43
|31
|30
|صحو
|الرياض
|43
|30
|15
|رياح نشطة
|الدمام
|45
|30
|60
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|جدة
|40
|29
|65
|عوالق ترابية
|أبها
|29
|20
|85
|أمطار رعدية / رياح نشطة
|حائل
|37
|22
|15
|صحو
|بريدة
|42
|26
|15
|صحو
|تبوك
|40
|26
|30
|صحو
|الباحة
|28
|21
|70
|سحب رعدية ممطرة/ عوالق
|عرعر
|40
|28
|30
|رياح نشطة
|سكاكا
|38
|25
|30
|صحو
|جازان
|38
|33
|80
|أمطار رعدية / أتربة مثارة
|نجران
|40
|28
|50
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|الطائف
|33
|26
|30
|غائم جزئي/عوالق ترابية
|العلا
|42
|28
|25
|صحو
|ينبع
|38
|27
|95
|غائم جزئى / ضباب
|الدوادمي
|41
|25
|15
|صحو إلى غائم جزئي
|الخرج
|43
|30
|20
|رياح نشطة
|وادي الدواسر
|45
|30
|20
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|شرورة
|44
|30
|30
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|المجمعة
|41
|27
|15
|رياح نشطة
|الوجه
|33
|27
|85
|عوالق
|رفحاء
|40
|26
|20
|رياح نشطة
|القريات
|38
|22
|50
|رياح نشطة
|طريف
|37
|22
|45
|رياح نشطة
|القنفذة
|39
|29
|75
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|الأحساء
|46
|30
|40
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|حفر الباطن
|44
|30
|15
|رياح نشطة
|بيشة
|41
|27
|50
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|السودة
|24
|15
|85
|أمطار رعدية / رياح نشطة
|روضة التنهات
|43
|28
|15
|رياح نشطة
|صحراء الدهناء
|44
|29
|15
|رياح نشطة
|الصمان
|46
|30
|15
|رياح نشطة