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أخبار من السعودية.. صور | جهود إغاثية سعودية متواصلة.. 25 ألف وجبة غذائية لأهالي غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. صور | جهود إغاثية سعودية متواصلة.. 25 ألف وجبة غذائية لأهالي غزة 1/3
  • أخبار من السعودية.. صور | جهود إغاثية سعودية متواصلة.. 25 ألف وجبة غذائية لأهالي غزة 2/3
  • أخبار من السعودية.. صور | جهود إغاثية سعودية متواصلة.. 25 ألف وجبة غذائية لأهالي غزة 3/3

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
ووزّع مطبخه المركزي 25,000 وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها 25,000 فرد.
جهود إغاثية سعودية متواصلة.. 25 ألف وجبة غذائية لأهالي غزة - واس
جهود إغاثية سعودية متواصلة.. 25 ألف وجبة غذائية لأهالي غزة - واس

الدعم السعودي لأهل غزة

يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتأتي هذه الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودها في مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة.
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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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