أخبار من السعودية.. الأماكن والمواعيد.. أتربة ورياح نشطة على أجزاء من الرياض

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 05:17 مساءً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين.

تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.

يشمل التنبيه: الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في: رياح نشطة تصل سرعتها إلى 40 – 49 كيلومترًا/ساعة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. أتربة على الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الاثنين.

تبدأ الظاهرة الساعة 6 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء.

يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في: رياح نشطة تصل سرعتها إلى 40 – 49 كيلومترًا/ساعة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.



طقس يوم الاثنين

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.