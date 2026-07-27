أخبار من السعودية.. الأردن تدين محاولة استهداف منشآت بترولية في الشرقية والرياض

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الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 05:18 مساءً كتب شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية اليوم الهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض، عبر مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، وعد ذلك انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، تضامن الأردن المطلق مع المملكة ووقوفها الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، تضامن الأردن المطلق مع المملكة ووقوفها الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
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