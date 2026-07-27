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أخبار من السعودية.. الأردن تدين محاولة استهداف منشآت بترولية في الشرقية والرياض

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واس- عمّان 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. الأردن تدين محاولة استهداف منشآت بترولية في الشرقية والرياض 1/3
  • أخبار من السعودية.. الأردن تدين محاولة استهداف منشآت بترولية في الشرقية والرياض 2/3
  • أخبار من السعودية.. الأردن تدين محاولة استهداف منشآت بترولية في الشرقية والرياض 3/3

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 05:18 مساءً كتب شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية اليوم الهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض، عبر مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، وعد ذلك انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة العربية ، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، تضامن الأردن المطلق مع المملكة ووقوفها الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

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MO Nasa

MO Nasa

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