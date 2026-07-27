أخبار من السعودية.. طقس الاثنين.. رياح مثيرة للغبار واستمرار العوالق الترابية

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساء جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الاثنين.

تبدأ الظاهرة الساعة 6 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء.

يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في: رياح نشطة تصل سرعتها إلى 40 – 49 كيلومترًا/ساعة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

