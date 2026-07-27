أخبار من السعودية.. عاجل .. "سكني" تتيح التحقق من أحقية الدعم.. إليك الخطوات

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - أتاحت منصة "سكني" للمواطنين إمكانية التحقق من حالة استحقاقهم للدعم السكني بشكل فوري وإلكتروني، ضمن منظومة حلول سكنية متنوعة تدعم رحلة التملك.

وللتحقق من الأهلية، يتبع المستخدم الخطوات التالية:

الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد (أبشر).

إدخال بيانات التسجيل (الجوال أو البريد الإلكتروني).

قراءة الشروط والموافقة عليها ثم الضغط على "متابعة".

إدخال رمز التحقق وإتمام التسجيل.

الدخول على "إدارة الملف الشخصي" والضغط على "التحقق من حالة الاستحقاق".

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

الإجابة على الإقرار ثم الضغط على "متابعة".

تعبئة البيانات الشخصية والضغط على "تأكيد".



وتظهر نتيجة الاستحقاق فور استكمال الخطوات، إذ تتحقق المنصة آلياً من الأهلية ومطابقة الشروط المحددة. وتظهر نتيجة الاستحقاق فور استكمال الخطوات، إذ تتحقق المنصة آلياً من الأهلية ومطابقة الشروط المحددة.



منصة سكني