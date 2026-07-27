أخبار من السعودية.. عاجل .. "سكني" تتيح التحقق من أحقية الدعم.. إليك الخطوات

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - أتاحت منصة "سكني" للمواطنين إمكانية التحقق من حالة استحقاقهم للدعم السكني بشكل فوري وإلكتروني، ضمن منظومة حلول سكنية متنوعة تدعم رحلة التملك.
وللتحقق من الأهلية، يتبع المستخدم الخطوات التالية:
وللتحقق من الأهلية، يتبع المستخدم الخطوات التالية:
- الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد (أبشر).
- إدخال بيانات التسجيل (الجوال أو البريد الإلكتروني).
- قراءة الشروط والموافقة عليها ثم الضغط على "متابعة".
- إدخال رمز التحقق وإتمام التسجيل.
- الدخول على "إدارة الملف الشخصي" والضغط على "التحقق من حالة الاستحقاق".
- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- الإجابة على الإقرار ثم الضغط على "متابعة".
- تعبئة البيانات الشخصية والضغط على "تأكيد".
وتظهر نتيجة الاستحقاق فور استكمال الخطوات، إذ تتحقق المنصة آلياً من الأهلية ومطابقة الشروط المحددة.
منصة سكني
كشفت وزارة البلديات والإسكان أن 63,076 أسرة سعودية سكنت المسكن الأول خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن الجهود المتواصلة لتمكين الأسر من تملك المسكن الملائم، وتوسيع استفادتها من الحلول والخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال شهر يونيو بلغ 12,004 أسرة سعودية، ليرتفع إجمالي الأسر التي سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو إلى أكثر من 63 ألف أسرة.
وبيّنت أن إجمالي الأسر المستفيدة من الدعم السكني خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 48,631 أسرة سعودية، بعد استفادة 10,160 أسرة من خدمات الدعم خلال شهر يونيو.
وأشارت إلى أن إجمالي العقود السكنية المدعومة للمستفيدين منذ إطلاق برنامج "سكني" في عام 2017 وحتى نهاية شهر يونيو 2026 ارتفع إلى 1,046,890 عقدًا، بما يعكس استمرار أثر البرنامج في تعزيز فرص التملك وتسهيل رحلة حصول الأسر السعودية على المسكن.
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي امتدادًا للجهود التي تبذلها منظومة الإسكان لتوفير حلول سكنية وتمويلية متنوعة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسريع إجراءات التملك بالتكامل مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين.
وأضافت أن برنامج "سكني" يواصل إتاحة عدد من الخيارات السكنية التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع البيع على الخارطة، والبناء الذاتي، والأراضي السكنية، بما يتيح للمستفيدين اختيار الحل السكني الأنسب لاحتياجاتهم وإمكاناتهم.
وأفادت بأن المشاريع السكنية المنفذة بالشراكة مع المطورين العقاريين تسهم في زيادة المعروض السكني، وتطوير مجتمعات متكاملة تضم المرافق والخدمات والمساحات المفتوحة، بما يعزز جودة الحياة ويوفر بيئات سكنية حيوية ومستدامة.