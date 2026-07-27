أخبار من السعودية.. "الحج والعمرة" تستعرض موسم العمرة وتبحث الاستعداد المبكر لحج 1448هـ

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة، بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، حيث استعرضت اللجنة مؤشرات موسم العمرة حتى تاريخه، وناقشت الاستعدادات المبكرة لموسم حج 1448هـ، في إطار رفع جاهزية الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.



واطلعت اللجنة على تقرير حالة موسم العمرة، الذي تضمن أعداد القادمين لأداء مناسك العمرة والمغادرين، إلى جانب الخدمات المقدمة لهم من مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يشمل إجراءات الدخول والمغادرة عبر المنافذ، والجهود المبذولة لتيسير رحلتهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.



مقترحات وتوصيات



كما استعرضت اللجنة مخرجات حلقات النقاش التي عُقدت ضمن التحضير المبكر لموسم حج 1448هـ، بمشاركة 60 جهة معنية بخدمة الحجاج، حيث تضمنت عددًا من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز المكتسبات المتحققة، وتطوير الخطط التشغيلية، ودعم الجهود الاستباقية، ورفع مستوى التكامل والمواءمة وكفاءة التنسيق بين الجهات المشاركة.



شملت التوصيات تعزيز الفهم المشترك للأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة، ووضع آليات استباقية لمعالجة التحديات المحتملة، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية، وضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

خدمات نوعية

وفي ختام الاجتماع، ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاستعداد والتجهيز لموسم حج 1448هـ، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة، استمرارًا لجهود التكامل بين الجهات الحكومية؛ بما يضمن، بعد توفيق الله، تقديم خدمات نوعية تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

