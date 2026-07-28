أخبار من السعودية.. طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية مع استمرار الرياح المثيرة للأتربة

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الأوسط، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.

تبدأ الرياح الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى 7 مساء، على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في: تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.

كما تشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 7 مساء.

يشمل التنبيه: الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن.

ويصاحبها: رياح نشطة تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

