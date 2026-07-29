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أخبار من السعودية.. مركز الملك سلمان يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة

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واس- غزة 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. مركز الملك سلمان يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (24,500) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (24,500) فرد.
وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتُجسّد هذه الجهود النهج الإنساني الراسخ للمملكة العربية السعودية الذي تنفذه عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتوفير المساعدات والاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة هناك.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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