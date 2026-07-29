اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. اليمن.. توزيع 720 سلة غذائية في مديرية سيئون بوادي حضرموت

0 نشر
واس - حضرموت 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. اليمن.. توزيع 720 سلة غذائية في مديرية سيئون بوادي حضرموت

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 720 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مديرية سيئون بوادي حضرموت في الجمهورية اليمنية، استفاد منها 5,040 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن.
وتأتي تلك المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للشعب اليمني الشقيق.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا