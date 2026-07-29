أخبار من السعودية.. طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من 4 مناطق

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من ضباب خفيف على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. أماكن انتشار الضباب مكة المكرمة: الشعيبة والقنفذة والليث.

عسير: البرك والقحمة.

جازان: الدرب وبيش وجازان وفرسان.

تبوك: الوجه وأملج وضباء. طقس يوم الأربعاء يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة.