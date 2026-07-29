أخبار من السعودية.. المواعيد.. "إنذار أحمر" من أمطار غزيرة على أجزاء من عسير وجازان

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بـ "إنذار أحمر" من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان اليوم الأربعاء.

تبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.

ويصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. أماكن هطول الأمطار عسير: النماص وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل والمجاردة وبارق والحرجة والربوعة والفرشة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. طقس يوم الأربعاء يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة.

