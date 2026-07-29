أخبار من السعودية.. أمريكا: نفذنا مع السعودية ضربات ضد مواقع مدعومة من إيران في العراق

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - أعلن الجيش الأمريكي ليل الثلاثاء-الأربعاء أنه نفذ ضربات مشتركة مع القوات المسلحة السعودية في العراق ضد جماعات مسلحة موالية لإيران.

وجاء في بيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) نقلته قناة العربية: نفذت القيادة المركزية الأمريكية والقوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق، في 28 يوليو، استهدفت إرهابيين موالين لإيران كان الحرس الثوري الإسلامي الايراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف البيان: "شنت طائرات مقاتلة أمريكية وسعودية غارات على مواقع لوجستية ومواقع أسلحة متعددة تابعة للإرهابيين في أنحاء شرق العراق، وذلك في رد قوي على أكثر من 30 هجومًا بطائرات مسيرة وجهها الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الـ 72 الماضية، لم تكلل بالنجاح تلك الهجمات غير المبررة التي استهدفت القوات الأمريكية".

وتابع: في الفترة الممتدة من فبراير إلى أبريل 2026، وقعت أكثر من 600 محاولة هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أمريكية، نفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران في العراق.



وقف الهجمات لتجنب التصعيد

وختمت سنتكوم بيانها مؤكدة أنه يتعين على الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ووكلائه الإرهابيين وقف هذه الهجمات لتجنب المزيد من الرد العسكري الأمريكي.