أخبار من السعودية.. 4 أماكن الأعلى.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

- 1/2
- 2/2
الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 46 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، وسجلت مع الأحساء وصحراء الدهناء والصمان أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 46 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 43 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 44 درجة مئوية.
- الرياض 43 درجة مئوية.
- جدة 39 درجة مئوية.
- أبها 29 درجة مئوية.
- حائل 39 درجة مئوية.
- بريدة 43 درجة مئوية.
- تبوك 40 درجة مئوية.
- الباحة 28 درجة مئوية.
- عرعر 42 درجة مئوية.
- سكاكا 41 درجة مئوية.
- جازان 37 درجة مئوية.
- نجران 39 درجة مئوية.
- الطائف 34 درجة مئوية.
- العلا 43 درجة مئوية.
- ينبع 41 درجة مئوية.
- الدوادمي 41 درجة مئوية.
- الخرج 43 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 44 درجة مئوية.
- شرورة 44 درجة مئوية.
- المجمعة 42 درجة مئوية.
- الوجه 33 درجة مئوية.
- رفحاء 42 درجة مئوية.
- القريات 39 درجة مئوية.
- طريف 38 درجة مئوية.
- القنفذة 37 درجة مئوية.
- الأحساء 46 درجة مئوية.
- حفر الباطن 45 درجة مئوية.
- بيشة 40 درجة مئوية.
- السودة 24 درجة مئوية.
- روضة التنهات 44 درجة مئوية.
- صحراء الدهناء 46 درجة مئوية.
- الصمان 46 درجة مئوية.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 46 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 43 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 44 درجة مئوية.
- الرياض 43 درجة مئوية.
- جدة 39 درجة مئوية.
- أبها 29 درجة مئوية.
- حائل 39 درجة مئوية.
- بريدة 43 درجة مئوية.
- تبوك 40 درجة مئوية.
- الباحة 28 درجة مئوية.
- عرعر 42 درجة مئوية.
- سكاكا 41 درجة مئوية.
- جازان 37 درجة مئوية.
- نجران 39 درجة مئوية.
- الطائف 34 درجة مئوية.
- العلا 43 درجة مئوية.
- ينبع 41 درجة مئوية.
- الدوادمي 41 درجة مئوية.
- الخرج 43 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 44 درجة مئوية.
- شرورة 44 درجة مئوية.
- المجمعة 42 درجة مئوية.
- الوجه 33 درجة مئوية.
- رفحاء 42 درجة مئوية.
- القريات 39 درجة مئوية.
- طريف 38 درجة مئوية.
- القنفذة 37 درجة مئوية.
- الأحساء 46 درجة مئوية.
- حفر الباطن 45 درجة مئوية.
- بيشة 40 درجة مئوية.
- السودة 24 درجة مئوية.
- روضة التنهات 44 درجة مئوية.
- صحراء الدهناء 46 درجة مئوية.
- الصمان 46 درجة مئوية.