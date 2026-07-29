الارشيف / اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. البحرين تدين بشدة استهداف المنشآت البترولية السعودية

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. البحرين تدين بشدة استهداف المنشآت البترولية السعودية

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - أدانت مملكة البحرين، بشدة تكرار المحاولات الإرهابية لاستهداف المنشآت البترولية في المملكة العربية بطائرات مسيّرة انطلقت مجددًا من العراق.
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا