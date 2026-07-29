أخبار من السعودية.. البحرين تدين بشدة استهداف المنشآت البترولية السعودية

\u0627\u0644\u062f\u0645\u0627\u0645 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0623\u0631\u0628\u0639\u0627\u0621 29 \u064a\u0648\u0644\u064a\u0648 2026 02:49 \u0645\u0633\u0627\u0621\u064b \u0643\u062a\u0628 \u0634\u0631\u064a\u0641 \u0627\u062d\u0645\u062f - \u0623\u062f\u0627\u0646\u062a \u0645\u0645\u0644\u0643\u0629 \u0627\u0644\u0628\u062d\u0631\u064a\u0646\u060c \u0628\u0634\u062f\u0629 \u062a\u0643\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062d\u0627\u0648\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u0631\u0647\u0627\u0628\u064a\u0629 \u0644\u0627\u0633\u062a\u0647\u062f\u0627\u0641 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0634\u0622\u062a \u0627\u0644\u0628\u062a\u0631\u0648\u0644\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u0645\u0644\u0643\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0628\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0648\u062f\u064a\u0629 \u0628\u0637\u0627\u0626\u0631\u0627\u062a \u0645\u0633\u064a\u0651\u0631\u0629 \u0627\u0646\u0637\u0644\u0642\u062a \u0645\u062c\u062f\u062f\u064b\u0627 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0627\u0642.