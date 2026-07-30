أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة ورياح شديد على الباحة ونجران

أتربة مثارة ورياح على منطقة نجران

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة برياح شديدة السرعة تصل سرعتها إلى (50 - 59) كم/ساعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.