اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده

0 نشر
واس - جدة 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده 1/3
  • أخبار من السعودية.. القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده 2/3
  • أخبار من السعودية.. القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده 3/3

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 02:56 مساءً كتب شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

أخبار متعلقة

 

”الخليج 365” في مطل أبراج الساعة.. أجمل وأشرف إطلالة في العالم تثري تجربة ضيوف الرحمن
عاجل - الأرصاد: حرارة المملكة أعلى من المعدل حتى أكتوبر.. وأمطار غزيرة مرتقبة
وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

تهنئة ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
الكلمات الدلائليه
ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا