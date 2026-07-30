أخبار من السعودية.. المؤسس ودولة المقر.. المملكة تقود مبادرة إنشاء التحالف البحري الدفاعي

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:52 مساءً كتب شريف احمد - تقود المملكة العربية السعودية مبادرة دولية لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية، وستكون المملكة الدولة المؤسس والقائد للتحالف، كما تستضيف مقره الرئيس، بما يجسد دورها الريادي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

يأتي ذلك بمشاركة 43 دولة ومندوبية الاتحاد الأوروبي في الاجتماع، ما يعكس الدعم الدولي لأهمية التعاون الدفاعي في مواجهة التهديدات البحرية المشتركة.

يهدف التحالف إلى حماية حرية الملاحة والتجارة العالمية، وتعزيز أمن الممرات البحرية الحيوية.

مبادرة دفاعية دولية

التحالف مبادرة دفاعية دولية مفتوحة أمام جميع الدول التي تتشارك أهدافه ومبادئه، بما يعزز الشراكة الدولية وتقاسم المسؤولية في حماية الأمن البحري.

ويؤكد إصدار 14 دولة بيانًا مشتركًا لدعم مشروع التحالف الزخم الدولي المتنامي للمبادرة، مع استمرار انضمام دول أخرى بعد استكمال إجراءاتها الوطنية.





ويمثل أمن الممرات البحرية الدولية مسؤولية جماعية، وكما يمثل التعاون متعدد الأطراف الركيزة الأساسية لضمان استقرار الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية.

وتُعد المبادرة السعودية خطوة إستراتيجية لتعزيز الأمن البحري الجماعي، وحماية الاقتصاد العالمي، وترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي.