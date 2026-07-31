أخبار من السعودية.. المملكة تؤكد قوة وثبات علاقتها بالعراق حكومةً وشعبًا

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - أكد مصدر سعودي مسؤول أن المملكة حريصة على علاقتها مع العراق حكومة وشعباً، والضربة الجوية التي نفذتها ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو الحكومة العراقية.

وأضاف أن الضربة الجوية استهدفت قدرات المليشيا التي هددت أمن المملكة واستهدفت منشآتها المدنية والاقتصادية الحيوية.

وأوضح أن الضربة الجوية جاءت كرد دقيق ومحدود، واقتصرت على مستودعات عسكرية للميليشيات، وارتبطت بالاعتداءات التي استهدفت أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والبترولية.

وأبان أن الرد السعودي جاء بعد استنفاذ جميع الاجراءات الدبلوماسية والسياسية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال الأشهر الماضية. خطر المليشيا بالمنطقة المليشيا الإرهابية تضر بمصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية وتحول أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد دول جوار العراق.

إن ما تروج له جهات في العراق وخارجه لتأجيج الطائفية لا ينطلي على العقلاء العراقيين ولا على الشعب العراقي الواعي، وهذه جهات لا تريد للعراق تقاربات تعزز أمنه واستقراره.