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أخبار من السعودية.. ضبط مخالف لقطعه الأشجار في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

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واس - الرياض 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. ضبط مخالف لقطعه الأشجار في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية 1/2
  • أخبار من السعودية.. ضبط مخالف لقطعه الأشجار في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية 2/2

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لقطعه الأشجار دون ترخيص في محمية الأمير الملكية، بحوزته منشار كهربائي، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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