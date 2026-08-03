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أخبار من السعودية.. صور.. مساعدات غذائية سعودية تصل إلى 24,500 مستفيد في غزة

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واس - غزة  0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. صور.. مساعدات غذائية سعودية تصل إلى 24,500 مستفيد في غزة 1/3
  • أخبار من السعودية.. صور.. مساعدات غذائية سعودية تصل إلى 24,500 مستفيد في غزة 2/3
  • أخبار من السعودية.. صور.. مساعدات غذائية سعودية تصل إلى 24,500 مستفيد في غزة 3/3

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 24,500 وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط قطاع غزة وجنوبه، ضمن الجهود الإغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني.
واستفاد من الوجبات الغذائية التي جرى توزيعها 24,500 شخص، في إطار الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة من الأزمة الإنسانية.
مساعدات غذائية سعودية تصل إلى 24,500 مستفيد في غزة - واس
مساعدات غذائية سعودية تصل إلى 24,500 مستفيد في غزة - واس

الدعم السعودي لغزة

وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج الإغاثية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في القطاع، بهدف مساندة الأسر التي تواجه ظروفًا إنسانية صعبة، وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا.
وتعكس هذه الجهود استمرار الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، في إطار مساعيها للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم المتضررين في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الراهنة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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