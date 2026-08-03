أخبار من السعودية.. العيادة المتنقلة في حجة تقدم خدماتها لـ 313 مستفيدًا خلال أسبوع

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الخدمات المرافقة

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 313 مستفيدًا، خلال الفترة من 15 حتى 21 يوليو الماضي.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 127 مريضًا، وعيادة الطوارئ 50 حالة، وعيادة الباطنية 95 مستفيدًا، وعيادة أمراض الصحة الإنجابية حالتان.فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 39 مستفيدًا.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 49 مريضًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.وصُرفت الأدوية لـ 269 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 6 مصابين.