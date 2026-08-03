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أخبار من السعودية.. العيادة المتنقلة في حجة تقدم خدماتها لـ 313 مستفيدًا خلال أسبوع

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واس - حجة 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. العيادة المتنقلة في حجة تقدم خدماتها لـ 313 مستفيدًا خلال أسبوع 1/3
  • أخبار من السعودية.. العيادة المتنقلة في حجة تقدم خدماتها لـ 313 مستفيدًا خلال أسبوع 2/3
  • أخبار من السعودية.. العيادة المتنقلة في حجة تقدم خدماتها لـ 313 مستفيدًا خلال أسبوع 3/3

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 313 مستفيدًا، خلال الفترة من 15 حتى 21 يوليو الماضي.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 127 مريضًا، وعيادة الطوارئ 50 حالة، وعيادة الباطنية 95 مستفيدًا، وعيادة أمراض الصحة الإنجابية حالتان.

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فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 39 مستفيدًا.

الخدمات المرافقة


وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 49 مريضًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.
وصُرفت الأدوية لـ 269 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 6 مصابين.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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