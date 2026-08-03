أخبار من السعودية.. الدمام الأعلى.. درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 48 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين، وهي أعلى درجة حرارة بين مدن المملكة.

وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:

- الدمام 48 درجة مئوية.

- الرياض 45 درجة مئوية.

- مكة المكرمة 47 درجة مئوية.

- المدينة المنورة 45 درجة مئوية.

- جدة 44 درجة مئوية.

- أبها 32 درجة مئوية.

- تبوك 41 درجة مئوية.

- بريدة 64 درجة مئوية.

- حائل 42 درجة مئوية.

- الباحة 31 درجة مئوية.

- عرعر 44 درجة مئوية.

- سكاكا 44 درجة مئوية.

- جازان 38 درجة مئوية.

- نجران 39 درجة مئوية.

طقس يوم الاثنين

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة أن يبقى الطقس حارًا الى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.



كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، قد تصل الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل الى جازان.في حين لا يزال تأثير العوالق الترابية على المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، ولا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق خاصة الجنوبية منها، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.