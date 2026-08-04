أخبار من السعودية.. "الأرصاد": أتربة مثارة مصحوبة برياح شديدة على منطقة الرياض

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الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر منطقة الرياض اليوم، بأتربة مثارة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية.
وتشمل الحالة التي تستمر إلى الساعة 10 مساءً محافظات الزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات.
وأوضح المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية أن هذه الإحصائية استندت إلى تقارير الرصد الجوي «METAR» الصادرة عن محطات الأرصاد.
وبيّن أن اليمن جاءت في المرتبة الثانية إقليمياً بتسجيلها 5 ساعات من الحالات الغبارية.
وتشمل الحالة التي تستمر إلى الساعة 10 مساءً محافظات الزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات.
العواصف الغباريةمن ناحية أخرى، سجلت دول الإقليم 26 ساعة من العواصف الغبارية والرملية خلال يوم واحد، تصدرتها الأردن بـ6 ساعات، في حين سجلت السعودية 3 ساعات، وفقاً لتقارير المركز الإقليمي للعواصف الغبارية.
وأوضح المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية أن هذه الإحصائية استندت إلى تقارير الرصد الجوي «METAR» الصادرة عن محطات الأرصاد.
وبيّن أن اليمن جاءت في المرتبة الثانية إقليمياً بتسجيلها 5 ساعات من الحالات الغبارية.