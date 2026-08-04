أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار ورياح نشطة على منطقتي الباحة وحائل

رياح نشطة على منطقة حائل

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 07:55 مساءً كتب شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، وبني حسن، والمندق، والأجزاء المجاورة لها.وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.فيما نبَّه المركز الوطني للأرصاد أيضًا اليوم، من أتربة مثارة على منطقة الباحة، يصاحبها رياح نشطة تصل سرعتها (40-49)كم، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، يتراوح بين (3 - 5) كيلومترات، على محافظات القطاع التهامي: المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.ونبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية يتراوح بين (3 - 5) كيلومترات.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.